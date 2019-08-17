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Сочи сильно подтопило 

Рамблер 27 минут назад
Фото: кадр видео
Сочи затопило после залповых ливней. Объявлено экстренное предупреждение о ливнях и смерчах, сходах селей в горной зоне. За прошедшую ночь выпало более 70 мм осадков, сообщает администрация города.
Жителей Сочи подготовили к эвакуации
Власти утверждают, что стихия не нарушила жизнеобеспечение города и движение транспорта.
«По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении городской администрации.
Спасатели просят временно воздержаться от отдыха у воды и в горах.
Тем временем в соцсетях выкладывают видео с затопленными дорогами из различных районов Сочи. Также сообщается, что начался сход селей. Один из них заблокировал рейсовый автобус с пассажирами.
Комментарии7
Погода , Общество , МЧС , Сочи
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