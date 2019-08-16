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Июль 2019 года признали самым жарким за всю историю 

News.ru 22 минуты назад
Фото: News.ru
Средняя глобальная температура в июле 2019 года была на 0,95 градуса выше среднего значения и составила примерно 16,75 градусов Цельсия. Таким образом месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив июльский рекорд 2016 года.
Кроме того, период стал 43 июлем и 415 месяцем с глобальной температурой выше среднего подряд. Первое полугодие сделало 2019 год вторым самым жарким за 140 лет после 2017 года.
Теплее всего было в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, Новой Зеландии и южной половине Африки. При этом в некоторых частях Скандинавии, а также в России температура была как минимум на 1,5 градуса ниже средней.
Высокая температура привела к рекордному сокращению уровня арктического морского льда — на 19,8% ниже среднего показателя. Площадь ледового покрытия уменьшилась на 4,3% — наименьший показатель в июле за 41 год, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Как ранее писал News.ru, опасные погодные аномалии в столичном регионе будут наблюдаться до конца летнего периода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд
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