Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира

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Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье 

Газета.Ru + ещё 33 52 минуты назад
В Приморье в результате прошедшего тайфуна "Кроса" было подтоплено 17 участков дорог. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.
Как отмечается, на настоящий момент на этих участках дорог нет проезда.
Уточняется, что там, где это возможно, продолжает работать техника.
Как подчеркивается, после того, как уровень воды спадет, будет восстановлен проезд по остальным участкам.
В результате тайфуна выпало 70% месячной нормы осадков, начались паводки, из-за которых были подтоплены 530 придомовых территорий. Кроме того, в семи районах Приморья был введен режим ЧС.
Ранее пять рек вышли из берегов из-за тайфуна "Кроса" в Приморье.
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