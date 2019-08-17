В Приморье закрыли границу с Китаем из-за тайфуна

Приморском крае 17 августа продолжаются неприятности из-за тайфуна. Пункт пропуска между Китаем РФ «Полтавка» оказался заблокирован из-за розлива реки. Приморцам рекомендуют пользоваться пунктами «Пограничный», «Турий рог» и «Краскино», сообщили в пресс-службе приморской администрации.

В поселке Пограничном, рядом с которым и находится пункт пропуска, накануне выпало 68 миллиметров осадков. В Полтавке немного меньше — 62 миллиметра.

Сильные дожди и паводки в результате действия тайфуна «Кроса» к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края.