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В Приморье закрыли границу с Китаем из-за тайфуна 

АиФ-Владивосток + ещё 1 3 часа назад
В Приморском крае 17 августа продолжаются неприятности из-за тайфуна. Пункт пропуска между Китаем и РФ «Полтавка» оказался заблокирован из-за розлива реки. Приморцам рекомендуют пользоваться пунктами «Пограничный», «Турий рог» и «Краскино», сообщили в пресс-службе приморской администрации.
В поселке Пограничном, рядом с которым и находится пункт пропуска, накануне выпало 68 миллиметров осадков. В Полтавке немного меньше — 62 миллиметра.
Сильные дожди и паводки в результате действия тайфуна «Кроса» к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края.
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Погода , Общество , Китай , Приморский Край
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