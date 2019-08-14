Погода в России: В Россию возвращается жара: до +36 градусов

Несмотря на тепло ожидаются дожди и грозы

Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Александра Голубева.

Самыми жаркими станут южные части Центрального федерального округа:в Воронежской, Липецкой области и в Поволжье столбики термометров поднимутся до отметки +34 градусов.

В Москве чуть холоднее — около +26 градусов.

Завтра, 15 августа, ночью ожидается дождь, местами гроза. Днем — 21-23 градуса тепла, умеренный ветер.

В следующие три дня, 16-18 августа, будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура около 20 градусов.

В начале следующей недели возможно возвращение тепла до +26, отмечается в материале.