В Гидрометцентре предупредили о новых погодных аномалиях в Москве

Роман Вильфанд. Опасные погодные аномалии в столичном регионе будут наблюдаться дол конца летнего периода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России

Он отметил, что прогнозировать заранее эти явления невозможно. Предупредить граждан о них специалисты могут максимум за сутки. Однако обычно у синоптиков есть всего от трёх-восьми часов.

Рост числа опасных погодных явлений эксперт объяснил глобальными изменениями климата.

Вильфанд добавил, что в настоящее время в столичный регион возвращается лето «в августовском исполнении». Дневная температура на два-три градуса превышает норму, но в ночные часы заметно холодает. В ближайшие два дня ожидаются по-летнему быстрые дожди с грозами. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RNS.

Ранее News.ru писал, что холодная и слякотная погода в Москве и Петербурге привела к резкому повышению спроса на дождевики, ветровки, плащи и резиновые сапоги.