Опасные погодные аномалии в столичном регионе будут наблюдаться дол конца летнего периода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что прогнозировать заранее эти явления невозможно. Предупредить граждан о них специалисты могут максимум за сутки. Однако обычно у синоптиков есть всего от трёх-восьми часов.
Рост числа опасных погодных явлений эксперт объяснил глобальными изменениями климата.
Вильфанд добавил, что в настоящее время в столичный регион возвращается лето «в августовском исполнении». Дневная температура на два-три градуса превышает норму, но в ночные часы заметно холодает. В ближайшие два дня ожидаются по-летнему быстрые дожди с грозами. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RNS.
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