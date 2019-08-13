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В Гидрометцентре предупредили о новых погодных аномалиях в Москве 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Опасные погодные аномалии в столичном регионе будут наблюдаться дол конца летнего периода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что прогнозировать заранее эти явления невозможно. Предупредить граждан о них специалисты могут максимум за сутки. Однако обычно у синоптиков есть всего от трёх-восьми часов.
Рост числа опасных погодных явлений эксперт объяснил глобальными изменениями климата.
Вильфанд добавил, что в настоящее время в столичный регион возвращается лето «в августовском исполнении». Дневная температура на два-три градуса превышает норму, но в ночные часы заметно холодает. В ближайшие два дня ожидаются по-летнему быстрые дожди с грозами. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RNS.
Ранее News.ru писал, что холодная и слякотная погода в Москве и Петербурге привела к резкому повышению спроса на дождевики, ветровки, плащи и резиновые сапоги.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Москва
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