Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москву вернется августовское тепло 

Газета.Ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москву вернется августовское тепло. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на текущей неделе жителей столицы ждут потепления до +20-25°С. Давление вернется в норму.
Ночью, по данным синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже +14-15°С.
Кроме того, местами будут проходить кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра во время гроз будет находится на отметке 12-17 м/с.
С 16 по 18 августа температурные показатели понизятся до +20°С, однако предполагается, что с 19 августа они снова поднимутся до +23-25°С.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +25°С.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики пообещали москвичам возвращение лета МЧС продлило предупреждение о непогоде Синоптики сообщили о продлении штормового предупреждения в московском регионе
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четырехдневка погубит россиян65
Украина передала дело МН17 Нидерландам130
Россия резко ответила Лондону67
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США381
Россияне рискуют остаться без пенсий172
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
02:38
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии россиянина
Происшествия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение