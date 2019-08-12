Погода в Москве: В Москве и области на вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил на вторник "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Период действия предупреждений в Москве и Подмосковье о ветре, дожде и грозе — с 12 часов 13 августа до 12 часов 14 августа.

Ранее синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков в понедельник.