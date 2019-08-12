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Погода в Москве: В Москве и области на вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил на вторник "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве и Подмосковье о ветре, дожде и грозе — с 12 часов 13 августа до 12 часов 14 августа.
Ранее синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков в понедельник.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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