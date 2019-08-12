Погода в Москве: В Москву возвращается тёплая погода

В понедельник, 12 августа, в Московский регион вернётся летняя погода. Температура воздуха днём составит плюс 23 градуса.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова, существенных осадков не ожидается, местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть переменный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду.

При этом синоптик предупредил о повышении атмосферного давления до 750 мм ртутного столба в связи с приходом антициклона, который принесёт сухую безветренную погоду, сообщает РИА Новости.