Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москву возвращается тёплая погода 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В понедельник, 12 августа, в Московский регион вернётся летняя погода. Температура воздуха днём составит плюс 23 градуса.
По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова, существенных осадков не ожидается, местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть переменный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду.
При этом синоптик предупредил о повышении атмосферного давления до 750 мм ртутного столба в связи с приходом антициклона, который принесёт сухую безветренную погоду, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.
News.ru: последние новости
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве Метеоролог назвал причину аномальной погоды в России
Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе132
Россиян предупредили о резком похолодании14
Туристов нашли мертвыми в палатке14
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве18
Во время выступления Брежневой произошло ЧП25
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение