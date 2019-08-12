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Россиян предупредили о резком похолодании 

Рамблер 9 минут назад
Фото: ТАСС
Температура опустится до минусовых значений в трех регионах России, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ночам в Коми, Карелии (восточные районы) и Архангельской области (север) температура на этой неделе может опускаться до -2 градусов.
Погода на юге Западной Сибири (в Алтайском крае, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях) и на южном Урале (в Челябинской области) будет соответствовать норме (+23…+25 градусов днем).
Сегодня днем в Приморском крае будут идти местами умеренные, местами сильные дожди, которые продолжаются там уже некоторое время.
В Москве и Московской области погода будет непривычно теплой по меркам нынешнего лета: +22 градуса в понедельник, +23…+25 градусов во вторник, +26 градусов в среду, +19…+24 градуса в четверг, +23 градуса в пятницу, до +25 градусов на выходных.
Наконец, дневная температура в Сочи на этой неделе будет в пределах +30 градусов, в Крыму — +30…+33 градусов, в Ростовской области в середине недели достигнет +35 градусов, а в Краснодарском крае — +36 градусов.
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Погода , Людмила Паршина , "Российская газета" , Архангельская Область , Республика Карелия , Республика Коми
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