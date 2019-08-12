Россиян предупредили о резком похолодании

Погода на юге Западной Сибири (в Алтайском крае, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях) и на южном Урале (в Челябинской области) будет соответствовать норме (+23…+25 градусов днем).

Сегодня днем в Приморском крае будут идти местами умеренные, местами сильные дожди, которые продолжаются там уже некоторое время.

В Москве и Московской области погода будет непривычно теплой по меркам нынешнего лета: +22 градуса в понедельник, +23…+25 градусов во вторник, +26 градусов в среду, +19…+24 градуса в четверг, +23 градуса в пятницу, до +25 градусов на выходных.

Наконец, дневная температура в Сочи на этой неделе будет в пределах +30 градусов, в Крыму — +30…+33 градусов, в Ростовской области в середине недели достигнет +35 градусов, а в Краснодарском крае — +36 градусов.