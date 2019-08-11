Погода в Москве: Синоптики обрадовали москвичей

Последний день недели в столице будет сухим и солнечным, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он отметил, что в Москве будет переменная облачность и плюс 20-21, это на два градуса ниже нормы.

Ветер будет дуть слабый, со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Тепло будет и в начале недели, погода постепенно вернется в более типичное для этого времени русло.