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Погода в Москве: Синоптики обрадовали москвичей 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последний день недели в столице будет сухим и солнечным, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Он отметил, что в Москве будет переменная облачность и плюс 20-21, это на два градуса ниже нормы.
Ветер будет дуть слабый, со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Тепло будет и в начале недели, погода постепенно вернется в более типичное для этого времени русло.
В четверг жители столицы были изрядно напуганы многочисленными предупреждениями МЧС и властей города о надвигающемся урагане. Однако он в итоге обошел Москву стороной.
Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , РИА Новости , Москва
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