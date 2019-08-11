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Погода в Приморье: В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: NASA Earth ZUMAPRESS.com Globallookpress
Тайфун обрушился на восток Китая в ночь с 9 на 10 августа.
В Приморском крае на 11 и 12 августа объявили штормовое предупреждение, которое связано с передвижением по Китаю тайфуна «Лекима».
Специалисты отмечают, что на погоду в Приморье он повлияет косвенно.
«В западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь», — сообщается на сайте Примгидромет.
Напомним, что в Китае из-за стихии погибли уже 28 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести.
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Погода , Китай , Приморский Край
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