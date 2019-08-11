Погода в Приморье: В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Тайфун обрушился на восток Китая в ночь с 9 на 10 августа.

Приморском крае на 11 и 12 августа объявили штормовое предупреждение, которое связано с передвижением по Китаю тайфуна «Лекима».

Специалисты отмечают, что на погоду в Приморье он повлияет косвенно.

«В западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь», — сообщается на сайте Примгидромет.

Напомним, что в Китае из-за стихии погибли уже 28 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести.