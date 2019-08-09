Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 августа

Ведущий специалиста Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram рассказал москвичам о погоде в столице 9 августа.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Температура составит плюс 17-19 градусов.

Ожидается северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 милилметров ртутного столба

По словам Евгения Тишковца, за последние сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 13 процентов от месячной нормы.