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Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 августа 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Ведущий специалиста Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram рассказал москвичам о погоде в столице 9 августа.
В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Температура составит плюс 17-19 градусов.
Ожидается северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 милилметров ртутного столба
По словам Евгения Тишковца, за последние сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 13 процентов от месячной нормы.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , Москва
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