Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди 

Вечерняя Москва + ещё 22 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram рассказал москвичам о погоде в столичном регионе 10 августа.
По его словам, в течение дня синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью северо-атлантического циклона. Ожидаются кратковременные дожди до 14:00 — 15:00, после чего погода улучшится.
Температура воздуха в Москве составит плюс 16-18 градусов. Ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление придет в норму и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Вечерняя Москва: последние новости
Синоптики пообещали повышение температуры и прояснения в Москве МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в столице до утра 10 августа Синоптики зафиксировали рекордно низкое давление в Москве
Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США! В РФ назвали виновных в сибирских пожарах107
Под Донецком шахтеры протестуют третьи сутки1
Появились подробности о плохом здоровье Горбачева49
Мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии63
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер19
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение