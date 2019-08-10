Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram рассказал москвичам о погоде в столичном регионе 10 августа.

По его словам, в течение дня синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью северо-атлантического циклона. Ожидаются кратковременные дожди до 14:00 — 15:00, после чего погода улучшится.

Температура воздуха в Москве составит плюс 16-18 градусов. Ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление придет в норму и составит 745 миллиметров ртутного столба.

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