Сирены активированы: на Москву надвигается шторм

Федеральные каналы, транслируемые в Москве и области, прервали вещание, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении. В южном административном округе столицы для оповещения о чрезвычайной ситуации сработали сирены. Москвичей попросили укрыться в капитальных зданиях и не выходить на улицу. К городу приближается сильнейший дождь с порывами ветра до 25 м/с. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Федеральные телеканалы были впервые задействованы как система оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации — в ближайшие часы в Москве ветер усилится до 25 м/с, а также пройдет сильный дождь.

Ради оповещения горожан в 20:00 свое вещание прервали Первый канал, НТВ, ТВЦ, «Матч ТВ», а также телеканалах «Россия 1», «Культура» и ОТР, транслируемые в Москве и Московской области

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — сообщалось в тексте на экранах.

Кроме того, об опасности жителей южного административного округа столицы оповестили сирены с сообщением об угрозе. Обратился к москвичам и мэр Сергей Собянин — он попросил граждан отнестись к ситуации серьезнее, чем обычно. «Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение», — написал он на своей странице в твиттере.

В своем сообщении Собянин также отметил, что в настоящий момент «городские службы переводятся в режим повышенной готовности». Столичные власти также призвали рестораторов закрыть на период непогоды летние веранды. Свою работу приостановил и парк Горького.

По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение сохранится в Москве с 21:00 8 августа до 18:00 9 августа. Все это время в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ. По словам синоптиков, вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба будет особенно высока.

Ранее о погодном коллапсе в Москве предупреждала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова . Ее прогноз полностью оправдался: со второй половины четверга, 8 июля, в столице усилился ветер, а в некоторых районах прошел дождь.

«К нам подойдет атлантический циклон, он довольно мощный, и мы с ним ожидаем ухудшения погоды со значительным увеличением осадков, возможны грозы и усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с, то есть такой, можно сказать, мини-коллапс для города», — рассказывала Позднякова РИА «Новости».

По словам представителя метеобюро, за сутки 8 и 9 августа в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков.

«С вечера четверга до вечера пятницы на город может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 мм», — поясняла метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре также предупреждали жителей и гостей столицы о надвигающейся плохой погоде. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, первая половина пятницы также принесет москвичам немало неприятностей.

«Через Москву будет проходить серия фронтальных разделов. В ночь на пятницу и в первой половине дня будет сильный дождь и усиление ветра до 20 и более метров в секунду», — рассказал он ТАСС.

Как объясняют синоптики, наступившую в Москве ветреную погоду определяет уходящий циклон, который вскоре придет и во многие другие регионы страны. Так, в ближайшее время к усилению скорости ветра до 18-20 м/с стоит готовиться жителям Приморского края и Якутии, Хакасии и Татарстана, а также Томской, Новосибирской, Иркутской и Тверской областей.

Однако окончательно ставить крест на лете не стоит — несмотря на ливни и ветер в столице с четверга, 8 августа, начало теплеть. К выходным, 10 и 11 августа, температура поднимется до +21℃, сообщил Вильфанд.

Это довольно непривычные для этого лета в Москве температурные значения. Причину непогоды в летние месяцы 2019 года ранее называла главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова . По ее мнению, подобные погодные аномалии в столице связаны с затоком холодного воздуха с северо-востока и большим количеством облаков.

«Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над Европейской Россией», — поясняла она RT.

Кроме того, по словам синоптиков, этим летом Москва попала в число неудачливых регионов, которых коснулась проблема глобального потепления: в отличие от европейской части, в Северном полушарии преобладает очень теплая погода. Такие перемены связаны с тем, что воздушные массы стали перемещаться не в широтном, а в долготном направлении — в связи с этим в одних регионах стоит очень жаркая погода из-за южного воздуха, а в других — холодная, так как воздух поступает с севера.