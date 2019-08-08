В Москве прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов в Москве прервали на несколько минут из-за штормового предупреждения.

На телеэкранах зрителей в Москве появилось предупреждение о сильном ветре, советами не находиться вблизи шатких конструкций и телефонами экстренных служб. Сообщение на экране дублировалось женским голосом.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — говорилось в обращении.

Ранее синоптики предупредили о шквалистом ветре и ливне в Москве после 21.00 в четверг.