Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма 

Рамблер + ещё 8 42 минуты назад
Вещание федеральных каналов в Москве прервали на несколько минут из-за штормового предупреждения.
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье
На телеэкранах зрителей в Москве появилось предупреждение о сильном ветре, советами не находиться вблизи шатких конструкций и телефонами экстренных служб. Сообщение на экране дублировалось женским голосом.
«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — говорилось в обращении.
Ранее синоптики предупредили о шквалистом ветре и ливне в Москве после 21.00 в четверг.
Погода , Видео , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения о шторме8
Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе
Выстрелы и взрывы слышны в Бишкеке20
Пока вы не уснули: Россиянам придумали новый налог293
При обстреле российской авиабазы погибли люди213
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение