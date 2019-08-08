МЧС предупредило о ливне и ураганном ветре в четверг и пятницу в Москве

Спасатели предупредили о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду в Москве с вечера четверга до вечера пятницы, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 21:00 08 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в зданиях; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, они советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.