Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило о ливне и ураганном ветре в четверг и пятницу в Москве 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели предупредили о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду в Москве с вечера четверга до вечера пятницы, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 21:00 08 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в зданиях; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, они советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Последние новости
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова Подозреваемые в убийстве трех человек подростки найдены мертвыми "Наконец я щелкнул НАТО по носу": как русские помогали сербам в Косово
Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США перехватили российские Ту-9514
Толпы сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек40
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым233
При обстреле российской авиабазы погибли люди10
Часть Белого моря закрыли после взрыва на полигоне14
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение