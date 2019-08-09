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Низкое атмосферное давление 9 августа в Москве побило рекорд 1941 года 

RT на русском + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Атмосферное давление в Москве 9 августа 2019 года опустилось до 732,2 мм ртутного столба и побило рекорд, который был установлен 9 августа 1941 года.
«9 августа в 09:00 давление понизилось до 732,2 мм и обновило рекорд 9 августа 1941 года, когда давление было 736,1 мм», — приводит ТАСС слова главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой.
Норма атмосферного давления для российской столицы составляет 748 мм ртутного столба.
Ранее синоптики сообщили, что к началу следующей недели в Москве прогнозируют потепление.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова , ИТАР-ТАСС , Москва
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