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В Росгидромете назвали причину аномальных холодов в России 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Росгидромет объяснил отсутствие лета в России «небесной механикой». Затянувшуюся холодную погоду в стране в ведомстве связывают напрямую с движением Земли, Луны и Солнца. Такое заявление сделал «МК» главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренко.
Как заявил ученый, нестандартные значения температуры воздуха п погодные условия вызваны гравитационным воздействие Луны. Сидоренко отметил, что влияние Луны на земную атмосферу циклично и происходит с периодом в 206 дней — это ровно половина основного лунного цикла. Так, аномальная жара повторяется через каждые 206 суток, так же как и аномальный холод.
Ранее сообщалось, что июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет.
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Погода , Общество , Экология , Росгидромет
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