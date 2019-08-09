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Погода в Китае: Цвет «красный»: супертайфун надвигается на Китай 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: Yao Feng, Xinhua, Globallookpress
В Китае в связи с приближением к восточному побережью страны супертайфуна объявлен наивысший красный уровень опасности.
В Китае объявлен «красный» наивысший уровень тревоги из-за стремительно приближающегося супертайфуна «Лекима». Уведомление опубликовано в пятницу Центральной метеорологической службой Китая.
Утром 9 августа тайфун находился в 280 км к югу от побережья китайской провинции Чжецзян. Максимальные порывы ветра около центра шторма достигали 17 баллов, то есть 60 м/сек.
По данным синоптиков, «Лекима» перемещается со скоростью 20 км/ч на северо-запад, таким образом, вскоре он достигнет побережья Китая. Максимальная сила ветра будет достигать 14-16 баллов, но постепенно стихия начнет стихать.
Метеорологическая служба отмечает, что 9 и 10 августа в юго-восточных районах ожидаются ливни и шквалистый ветер. Кроме того, есть вероятность наводнений. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах, пишет ТАСС.
Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань. Синоптики считают, что шторм обрушится на Шанхай, экстренные службы города уже готовятся к эвакуации около 16 тыс. человек.
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Погода , Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Китай
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