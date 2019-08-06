Погода в Москве: Москву зальет

Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Москве Подмосковье в пятницу, 9 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Циклон, который принесет дождь и грозы, придет в столичный регион со стороны Белоруссии . Пик непогоды ожидается ночью и утром пятницы. Скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов ночью и 18-20 градусов днем, в Подмосковье — 12-17 градусов ночью и 17-22 градуса днем.

Ранее в августе сообщалось о скором возвращении тепла в столицу. Так, в среду, 7 августа, показатели температуры вырастут на 8-10 градусов — до плюс 21-23 градусов. При этом рассчитывать на жару и безоблачную погоду в ближайшее время все же не стоит: в городе по-прежнему будут идти дожди.