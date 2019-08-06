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Погода в Москве: Москву зальет 

Мослента 49 минут назад
Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 9 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Циклон, который принесет дождь и грозы, придет в столичный регион со стороны Белоруссии. Пик непогоды ожидается ночью и утром пятницы. Скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов ночью и 18-20 градусов днем, в Подмосковье — 12-17 градусов ночью и 17-22 градуса днем.
Ранее в августе сообщалось о скором возвращении тепла в столицу. Так, в среду, 7 августа, показатели температуры вырастут на 8-10 градусов — до плюс 21-23 градусов. При этом рассчитывать на жару и безоблачную погоду в ближайшее время все же не стоит: в городе по-прежнему будут идти дожди.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Москва , Московская область
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