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В Москве установлен погодный рекорд
Газета.Ru
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Такого длительного холода в июле-августе в городе не было за всю историю инструментальных наблюдений, сообщили в центре ФОБОС, передает сетевое издание m24.ru.
4 августа стал самым прохладным за 70 лет.
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