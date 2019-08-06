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В Москве установлен погодный рекорд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Такого длительного холода в июле-августе в городе не было за всю историю инструментальных наблюдений, сообщили в центре ФОБОС, передает сетевое издание m24.ru.
4 августа стал самым прохладным за 70 лет.
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Погода , Новости Москвы , Москва24 , Москва
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