Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 8 августа 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 8 августа из-за грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
В среду, 7 августа, воздух в столице прогреется до +20–22 градусов. По области днем ожидается от +18 до +23 градусов. В четверг станет еще теплее. Если в ночные часы термометры покажут +13–15 градусов, то днем они поднимутся до +25 градусов. Однако в отдельных районах города москвичей ожидают дожди и грозы.
По прогнозам, в ночь на 9 августа в Москве будет +14–16 градусов, а днем воздух в столице прогреется лишь до 18–20 градусов тепла. В Подмосковье будет +17–22 градусов. При этом метеорологи уточняют, что в городе в этот день ожидаются ливни и порывистый ветер.
Ранее синоптики пообещали москвичам и гостям столицы, что летняя погода вернется в столицу уже в этот четверг. Благодаря приходу теплых воздушных масс их Европы температурный режим приблизится к средним многолетним значениям, отметили специалисты.
А в выходные снова немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов ночью, а днем — 17–22. По данным синоптиков, это немного ниже средних многолетних значений.
Москва24: последние новости
Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе Москвичам пообещали потепление до 25 градусов к четвергу
Комментарии2
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выразила Токио «решительный протест»20
Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову11
США предостерегли Россию179
Коломойский объяснил ссору с Путиным340
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга2
Видео
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
01:04
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Шоу-бизнес
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:49
«Блистательный идиот»: Вдова Доренко ответила Запашному
Общество
03:58
Коломойский рассказал про «хиханьки да хаханьки» с Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение