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Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos/VBaleha
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 6 августа, передает Агентство "Москва".
Предупреждение связано с возможными порывами сильного ветра.
При этом уже со вторника температура в Москве начнет повышаться — из Европы будут поступать теплые воздушные массы. В середине недели температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.
Так, ночью 6 августа ожидается не ниже 8–10 градусов тепла, днем — 16–18 градусов. В среду ночью температура составит 10–12 градусов, днем — 20–22 градуса. В пятницу значительных изменений в характере погоды не предвидится.
А вот в выходные вновь немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов, а днем — до 22. По данным метеорологов, это немного ниже средних многолетних значений.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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