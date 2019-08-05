Холод, дождь и ветер: москвичам рассказали о погоде на неделю

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета — температура опустилась до +6°С. По словам синоптиков, ситуация мало улучшится в ближайшие дни. Днем средняя температура не превысит +14°С, а ночью и вовсе опустится до +9°С. Также на протяжении всей недели в столице будут идти обильные дожди со шквалистым ветром до 12 м/с. Метеорологи аномальное похолодание объяснили северным циклоном, который непрерывно кружит над европейской частью России

Синоптики признали ночь с воскресенья на понедельник, 5 августа, в Москве самой холодной с начала лета 2019 года. По словам метеоролога центра «Фобос» Елены Волосюк, температура тогда опустилась до +6°С.

«При этом температурного рекорда не случилось. В 1960 году в нашем регионе было на градус холоднее — +5…+6°С. Тем не менее температуры очень и очень низкие», — сообщила она РБК.

Днем 5 августа ситуация не улучшится: в столице похолодает до +13°С. Однако, по словам метеорологов, показатели немного вырастут к 6 августа — в этот день дневная температура поднимется до +19°С.

Небольшое потепление будет наблюдаться и в среду, 7 августа, — воздух прогреется до +20°С, рассказала РИА «Новости» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова . Что касается средней температуры в ночное время, то тут погоде нечем порадовать жителей Москвы и области. В Подмосковье после захода солнца температура не поднимется выше +7…+12°С, а в столице показатели и вовсе не превысят +9…+11°С.

Также Позднякова отметила, что москвичам не стоит забывать про осадки, которые будут идти на протяжении всей недели. В ближайшие дни ожидаются регулярные кратковременные дожди, которые усилятся к вечеру четверга, 8 августа.

«8 августа характер погоды будет меняться, западный циклон принесет нам новую порцию влаги, потому что если в начале недели нас ожидают местами небольшие кратковременные дожди, то уже значимые дожди соберутся вечером в четверг», — пояснила метеоролог.

Она напомнила, что норма осадков для августа — это 77 мм. Помимо дождей, по словам синоптика, в течение всей недели Москву не покинет сильный ветер, который может достичь скорости 7-12 м/с. Атмосферное давление опустится ниже месячной нормы и достигнет 373 мм рт. ст. — в этот период дискомфорт ощутят люди с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети и пожилые люди.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила погодные аномалии, постигшие столицу. «Похолодание может быть связано с затоком холодного воздуха с северо-востока и наличием большого количества облаков. Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над Европейской Россией», — рассказала она RT.

Как позже выяснилось, Москва попала в число тех регионов, которым не повезло с циклоном в связи с глобальным потеплением.

«В принципе, в Северном полушарии преобладает очень теплая погода, европейской части, Русской равнине, просто не повезло.

При глобальном потеплении увеличивается меридианальность процессов — воздушные массы перемещаются не в широтном направлении, а в долготном — и, как следствие, в одних регионах очень жарко, так как воздух поступает с юга, а в других — холодно, так как воздух поступает с севера», — сообщил порталу «Свободная пресса» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

И это притом, что, по данным метеорологов за 140 лет наблюдений, последняя неделя июля и первая августа — традиционно самый теплый период лета. В свою очередь в Московском метеобюро заявили, что к выходным температура в столице станет немного выше. «В субботу уже минимальная ночная температура в Москве около +13…+15°С и дневная +20…+22°С, поэтому можно говорить, что в выходные лето сделает первый шаг к тому, чтобы вернуться», — пояснила Позднякова РИА «Новости».

Если высокая температура все-таки установится в городе, то, по словам синоптиков, это будет связано с южно-европейским циклоном. «Решающую роль в преобразовании погоды и переносе в атмосфере над центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон», — пояснили в Гидрометцентре.