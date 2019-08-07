Погода в Москве: Москвичей предупредили о нестабильной погоде и ливнях

Нестабильная погода ожидает жителей московского региона на этой неделе. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По её словам, в среду, 7 августа, тёплый фронт подойдёт к столице и принесёт долгожданное улучшение погоды. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Вместе с тем уже в пятницу, 9 августа, очередной циклон принесёт в столицу сильный дождь и грозы. Столбики термометров не поднимутся в дневное время выше плюс 18 градусов.

В выходные погодные условия вновь немного улучшатся, но дожди не прекратятся, сообщает RT.