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Погода в Москве: Москвичей предупредили о нестабильной погоде и ливнях 

News.ru + ещё 21 5 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Нестабильная погода ожидает жителей московского региона на этой неделе. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По её словам, в среду, 7 августа, тёплый фронт подойдёт к столице и принесёт долгожданное улучшение погоды. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.
Вместе с тем уже в пятницу, 9 августа, очередной циклон принесёт в столицу сильный дождь и грозы. Столбики термометров не поднимутся в дневное время выше плюс 18 градусов.
В выходные погодные условия вновь немного улучшатся, но дожди не прекратятся, сообщает RT.
Ранее News.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа.
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Погода , Роман Вильфанд , Москва
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