Погода на Урале: В регионах Урала ожидается ухудшение погоды

Грозы, сильный ветер, дожди ожидаются в регионах Уральского федерального университета, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в понедельник в региональных МЧС и гидрометцентрах.

"По данным синоптиков 6 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, порывы ветра 23-25 м/с. Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий направлено руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС по Тюменской области, в регионе днем 6 августа местами ожидаются грозы и умеренный дождь. Скорость ветра будет колебаться от 4 до 9 м/с, во время грозы могут быть порывы ветра до 18 м/с.

По данным курганского МЧС, 6 августа местами ожидается дождь, гроза, град, порывы ветра до 16 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра местами ожидается гроза, ветер порывами 13-18 м/с, по крайнему западу сильный дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.

Сильные порывы ветра до 22 м/с ожидаются на территории Челябинской области 6 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.