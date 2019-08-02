«Облачно, холодно, ветрено»: Москвичам рассказали о первых выходных августа

Жителям столицы рассказали о погоде, которая ожидается в столице в предстоящие выходные. Так, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что 3 и 4 августа температура днём не будет превышать +19-ти градусов. Синоптик отметила, что эти показатели, безусловно, выше тех, что фиксировались в течение этой недели, но в целом температура в субботу и воскресенье остается ниже климатической нормы — на 3–4 градуса. При этом в столице будет облачно и ветрено. Местами возможны небольшие дожди.

Между тем, ранее стало известно, что последний день июля в столичном регионе стал самым холодным, как минимум, за 70 лет. 31 числа воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса, отмечает Москва 24. А вот вернется тепло в столичный регион только в конце следующей недели. Его принесет зарождающийся сейчас средиземноморский циклон. При этом аномальной жары жителям мегаполиса ждать не стоит. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков

Кстати, ранее в Гидрометцентре рассказали, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.