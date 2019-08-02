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Найдено объяснение природным катаклизмам в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Паводки в Иркутской области и пожары в Сибири произошли в том числе по причине климатических изменений, заявил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.
«У нас все время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации — сначала наводнения, потом пожары.
На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то в последние шесть-семь лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий», — пояснил специалист, передает ТАСС.
По его словам, в 80-е и 90-е годы прошлого столетия каждый год происходило порядка 100-150 природных явлений, оказывающих влияние на экономику. На сегодняшний день число таких явлений достигло значения 450-500, в ближайшее время этот показатель повысится.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.
В Приамурье также наблюдается схожее явление. Напомним, из подтопленных населенных пунктов региона эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.
Тем временем в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.
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Погода , Общество , Максим Яковенко , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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