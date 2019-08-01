Погоа в России: Когда кончатся холода: синоптики сделали прогноз на август

Синоптики обещают холодную погоду в начале августа в Центральном федеральном округе, а также в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа. Так, в Москве столбики термометров опустятся на 4-6 градусов ниже средних многолетних значений. В течение первых четырех дней месяца днем в столице будет около +15°C, а ночью температура опустится до +12°C. В последующие дни станет еще холоднее. При этом до 6 августа в городе будет облачно — местами пройдет дождь.

В нескольких регионах России , в том числе и в столичном, в начале августа будет холоднее обычного. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — отметил синоптик.

Как отмечает издание, для Москвы являются нормой показатели дневной температуры в районе +24°C, ночной — +15°C. Однако, по данным Гидрометцентра России, в первый день последнего летнего месяца максимальная температура воздуха в Москве днем составит +15…+17°C. Ночью столбики термометров опустятся до +10°C.

В последующие три дня погода будет держаться примерно на таком же уровне, однако затем ожидается понижение температуры. Так, в понедельник, 5 августа, ночью будет +4…+9°C, днем — +11…+16°C. При этом в течение недели, то есть вплоть до 6 августа москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь.

«В первые дни августа Москва и Московская область останутся под влиянием холодного циклона, который продолжит кружить над Европейской Россией. В выходные и начале следующей недели сохранится пониженный фон атмосферного давления, облачная с прояснениями погода, небольшие дожди», — говорится на сайте метеоцентра. Синоптики добавили, что в целом температура воздуха будет колебаться в небольших пределах, которые «на 4-6°C ниже средних многолетних значений».

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что далека от нормы температура не только в столичном регионе, но и по всей России.

«По ощущениям понятно, что сейчас холодная для этого времени погода… Температура ниже нормы примерно на 7,5°С. Для малоизменчивой погоды летом это очень большая величина. Такая ситуация встречается крайне редко — примерно не более чем в 5% случаев для конца июля и начала августа», — заявил метеоролог RT.

Он обратил внимание на то, что это связано с проходящим над Уралом «хорошо выраженным высотным циклоном», по западной периферии которого холодный полярный арктический воздух проходит на европейскую часть страны. «Такая холодная погода характерна для Северо-Западного, Центрального, Приволжского федеральных округов, она будет длиться достаточно долго. В первую неделю августа погода будет ниже нормы на 5–8 °С во всех этих регионах», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что на юге России будет теплее. Тем не менее, по его словам, «эта погода существенно аномальная». «Похолодание, которое сейчас наблюдается, — редко встречающееся событие», — заключил он.

В то же время в комментарии ТАСС научрук Гидрометцентра отметил, что на большей части европейской территории России температура воздуха будет отклоняться от нормы всего на 1-2°C. «Мы прогнозируем, что на большей части европейской территории России осадков выпадет около нормы. А вот на юге — это Южный, Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и нижнее Поволжье — здесь прогнозируется дефицит осадков», — обратил внимание синоптик.

По его словам, в Краснодарском крае и Ставрополье август будет наиболее теплым. Так, температура воды в районе Крыма и на побережье Сочи составит примерно +24…+25°C, в Азовском море на 1-2°C выше при температуре воздуха +25…+35°C.

Вильфанд считает, что в регионах, где в начале августа установится прохладная погода, повышения температур можно ожидать не раньше 10-11 августа.

Между тем, по мнению завкафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александра Кислова, аномальная погода, при которой в одних регионах наблюдаются пожары и паводки, а в других — столбики термометров опускаются ниже минимальных значений, закончится через месяц.

«Наступит осень, и произойдет серьезная перестройка атмосферной циркуляции, и вся нынешняя ситуация рассыплется. [Климатической] волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадет», — сказал эксперт РИА «Новости».

Он отметил, что нестандартная погода в Европе, на восточноевропейской равнине, в центральной и восточной Сибири связаны между собой. «Волна как встала, так и не сдвигается, а почему — никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют и находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся», — заключил Кислов.