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Погода в Москве: Июльский холод оказался не рекордным для Москвы 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последний день июля в текущем году не побил температурный рекорд 1971 года. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает ТАСС в четверг, 1 августа.
По ее словам, синоптики лишь предположили, что ночь на 31 июля станет самой холодной, однако прогнозы не оправдались — воздух прогрелся до 8,3 градуса. Минимальной температурой по-прежнему остались показатели 48-летней давности, когда столбики термометров опустились до 6,1 градуса.
Согласно предварительной информации, в первые дни августа погода в городе останется прежней: в Москве ожидается до 18 градусов тепла и небольшие дожди. «Тепла пока не предвидится», — заключила эксперт, добавив, что такие условия, как правило, больше характерны для 11-12 сентября.
Ранее 1 августа сообщалось, что минувший июль стал в Москве самым холодным с начала XXI века. По словам метеорологов, средняя температура в июле составила плюс 16,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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