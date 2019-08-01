Центральную Россию накрыл холод из Заполярья

Стационарный циклон, зависший над Северо-западным и Центральным федеральными округами страны, принёс с собой аномальные холода. Подобных отклонений от нормы в нынешнем веке ещё не случалось. Однако курортникам беспокоиться не о чем — до южных регионов России циклон не доберётся. В начале второй декады августа, по расчётам синоптиков, температура в центре страны может повыситься и вернуться к средним значениям.

Заполярные холода

По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, по результатам многолетних наблюдений 31 июля и 1 августа считаются самыми тёплыми днями лета. Однако в этом году они во многих регионах страны оказались аномально холодными. Виной тому — заполярный холодный фронт.

«В первую декаду августа в центр европейской России, в Поволжье и в Северо-западный федеральный округ будет поступать очень холодный воздух из Заполярья, — рассказал «Парламентской газете» директор Гидрометцентра. — Дело в том, что над Уралом и над востоком европейской территории страны установился глубокий циклон. И, что бывает крайне редко, он стационарен. То есть, по всем расчётам, это устойчивое образование, которое в отличие от антициклонов очень медленно разрушается. И в тылу этого циклона закачивается очень холодный воздух из Заполярья».

Впервые за 19 лет нового века

По прогнозу Вильфанда , холодный фронт, затрагивающий весь Северо-Западный и Центральный федеральные округа — Карелию, Ленинградскую область, Коми, Архангельскую область, Псковскую, Новгородскую, Москву и сопредельные области, и, в особенности, Поволжье, застрянет в этих регионах на всю первую декаду августа. И только после этого стоит ждать потепления.

«Заметного улучшения температуры не стоит ждать как минимум в течение первой недели августа. В начале второй декады, по нашим расчётам, температура повысится и вернётся к средним значениям», — объяснил главный метеоролог России.

Он отметил, что если брать средние фактические данные за 140 лет инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве, то вчера, 31 июля, в столице была не просто холодная, а очень холодная температура — более чем на семь градусов ниже многолетних значений.

«Сегодняшний день также будет очень холодным. Это бывает крайне редко, поскольку летняя изменчивость температуры обычно в 2-2,5 раза меньше чем зимняя», — рассказал Роман Вильфанд.

Он особо отметил, что в нынешнем столетии такой холодной погоды ещё не было.

Курортникам холода не грозят

По счастью, тем россиянам, кто запланировал на август поездку в южные регионы страны, аномальные холода не угрожают. В Сочи, Крыму и на других популярных курортах ожидаются температурные условия, близкие к обычным значениям.