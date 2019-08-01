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В Гидрометцентре объяснили природу сухих гроз 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Причиной сухих гроз, которые могли спровоцировать лесные пожары в Сибири, является аномальная жара, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть сухие грозы.
«Когда дождь, испаряясь, не долетает до земли, такое явление называют сухими грозами. Бывают такие грозы, когда молнии бьют из облака в землю, они могут вызывать пожары. Во время дождя вероятность возгорания меньше», — рассказал Елисеев.
Метеоролог отметил, что обычно грозы сопровождаются ливнем — это проявление конвекции в атмосфере.
«Иногда, когда очень жаркая погода, дождь до земли не долетает, испаряется, а молнии происходят», — пояснил Елисеев.
Ранее замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин заявил, что масштабы пожаров объясняются тем, что власти на местах своевременно не предприняли необходимых мер.
Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе со стихией подключилось Минобороны.
Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
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Комментарии1
Погода , Общество , Дмитрий Кобылкин , Геннадий Елисеев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , МЧС , Минприроды , Деловая газета "Взгляд"
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