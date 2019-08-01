В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

В Гидрометцентре рассказали об аномальном холоде, который ждет москвичей в августе. По словам синоптиков, на севере Южного округа и в Центральном федеральном округе в начале месяца температура будет ниже обычных значений, однако впоследствии все-таки вернется к норме. Ниже привычного столбики термометров опустятся и в Приволжском федеральном округе.

Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей столицы об аномально холодном начале августа. Об этом сообщает «Российская газета».

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — заявил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

По его словам, нормой для Москвы в начале августа являются дневные температуры в районе +24°C, ночные — +15°C. Однако в 2019 году ситуация сложится иным образом.

Августовская прохлада также ожидает жителей Приволжского федерального округа. Однако мерзнуть в конце лета в России будут далеко не все. Так, на юге европейской части страны температура в августе будет близка к норме, а число осадков даже не дотянет до средних многолетних значений.

Теплее обычного будет и на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также в Сибирском федеральном округе, Бурятии Забайкальском крае и Приморье.

Погреться россияне смогут и на черноморских курортах — в Крыму и на побережье Краснодарского края. Днем до +25…+30°C, а временами температура будет подниматься и до +32°C.

Однако москвичам мечтать о таких температурах пока не приходится. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной с начала месяца. Так, в 06:00 на столичной метеорологической станции на ВДНХ была зафиксирована температура около +9°C, сообщает РИАМО.

«Это делает прошедшую ночь самой холодной в июле. Интересно, что уже днем, в семь часов, температура упала еще и составляла +8,3°C. Сейчас она начала расти», — заявил дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

По словам метеорологов, похолодание в Москве, которое пришло в конце июля, связано с так называемым ультраполярным вторжением — приходом холодных масс воздуха, из-за которых температура резко упала почти на 10 градусов.

Между тем холодная погода сохранится и в четверг, 1 августа. Днем погода останется облачной и дождливой. Воздух прогреется лишь до +15°С, а вот атмосферное давление поднимется до 742 мм рт. ст. Скорость восточного ветра — 5 м/с.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, незначительного потепления столичному региону стоит ждать только ближе к субботе — тогда дневная температура местами поднимется до +17..19°С.

«Для августа это холодновато, но все-таки это не 14 градусов, которые фиксировались во вторник и в среду», — пояснила метеоролог.

А вот ночь на 4 августа заставит вновь прочувствовать дыхание осени — температура воздуха не поднимется выше +9°С. Днем ожидается +17°С. Радует только сокращение осадков: они пройдут во второй половине дня и будут незначительными. Атмосферное давление в этот день составит 738 мм рт. ст., скорость восточного ветра — 5 м/с.

Постепенное потепление, которого этим летом так сильно ждут москвичи, связано с южно-европейским циклоном, который придет в столичный регион. Как отмечают синоптики, к началу следующей недели в Москву должна вернуться устойчивая теплая погода.

«Решающую роль в преобразовании погоды и переносе в атмосфере над центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон», — пояснили в Гидрометцентре России.

Кроме того, специалисты также пообещали жителям столицы стабильность — в августе Москву не потревожат ни ураганы, ни шквалистые ветры. Согласно данным прогноза, после прохладных температур в первую неделю августа столбики термометров начнут постепенно расти, и дневная температура составит порядка +23°С.