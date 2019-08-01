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Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего лишь плюс 14,7 градуса. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве", — сказал он.
Синоптик также отметил, что в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
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