Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет

Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего лишь плюс 14,7 градуса. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве", — сказал он. Синоптик также отметил, что в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.