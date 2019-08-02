Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода отказалась помогать в тушении сибирских пожаров 

Lenta.ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
В ближайшую неделю не предвидится благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росгидромета Максима Яковенко.
«Погода в ближайшие 5-6 суток будет оставаться неблагоприятной для тушения пожаров», — сказал он.
По его словам, на севере Иркутской области и на западе Красноярского края могут пройти «один-два дождика», которые не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Яковенко добавил, что в будущем в северном полушарии будет расти средняя температура, и опасность возникновения пожаров увеличится. В связи с этим он призвал снижать человеческий фактор и менять поведение людей в лесах.
Ранее ученые из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН увидели роль человека, а не сухих гроз в природных пожарах. По их словам, сейчас леса загораются в основном из-за окурков и недотушенных костров, выжигания сухой травы и вырубки деревьев, из-за которой на земле остается много опилок.
На данный момент площадь лесных пожаров в России составляет три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По данным МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.
Последние новости
Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве Трамп обвалил российский рынок Ракетный договор между Россией и США окончательно разорван
Комментарии
Погода , Общество , Пожары , Новости регионов , Генпрокуратура РФ , РАН , СКР , Иркутская Область , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу Курил367
Венгрия нарушила санкции462
«Неймется»: обнаженный Алибасов снова взялся за «Крота»65
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко15
Россия сделала предложение США и НАТО214
Видео
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
00:36
Зеленский пошел против Трампа
США В мире
03:09
Медведев решил судьбу Курил
Азия Катастрофы
00:34
Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки
Общество
00:54
Убит на службе: в Сургуте зарезали полицейского
Происшествия
01:23
США ввели новые санкции
В мире Политика
01:07
Япония возмутилась действиями Медведева
В мире Азия
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:27
Медведев рассказал, что его «достало»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение