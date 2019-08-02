Погода отказалась помогать в тушении сибирских пожаров

В ближайшую неделю не предвидится благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росгидромета Максима Яковенко.

«Погода в ближайшие 5-6 суток будет оставаться неблагоприятной для тушения пожаров», — сказал он.

По его словам, на севере Иркутской области и на западе Красноярского края могут пройти «один-два дождика», которые не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Яковенко добавил, что в будущем в северном полушарии будет расти средняя температура, и опасность возникновения пожаров увеличится. В связи с этим он призвал снижать человеческий фактор и менять поведение людей в лесах.

Ранее ученые из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН увидели роль человека, а не сухих гроз в природных пожарах. По их словам, сейчас леса загораются в основном из-за окурков и недотушенных костров, выжигания сухой травы и вырубки деревьев, из-за которой на земле остается много опилок.