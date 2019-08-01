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Россияне будут мерзнуть до осени 

Рамблер + ещё 20 5 минут назад
Начало августа будет холоднее обычного в европейской России, рассказал «Российской газете» завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
В Москве норма для начала августа составляет +24 градуса днем, +15 ночью, для конца — +19 и +10 соответственно. По словам Тищенко, в начале месяца температура воздуха будет ниже нормы на территории Центрального, Приволжского, Северо-Западного (по большей части) и Южного (на севере) федеральных округов.
«Вначале будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — отметил синоптик.
На юге европейской части страны, в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края температурный режим будет соответствовать норме (+25…+30). Между тем в Бурятии, Сибирском федеральном округе, Приморском и Забайкальском краях, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов августовская норма будет превышена.
Ранее 31 июля было признано самым холодным днем за лето в Москве — +8,3 градуса в 7:00, согласно данным метеобюро Москвы и Московской области. Столь же холодно этим летом было только 4 июня.
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Погода , Видео , Общество , "Российская газета" , Москва
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