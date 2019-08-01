Россияне будут мерзнуть до осени

Начало августа будет холоднее обычного в европейской России рассказал «Российской газете» завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Москве норма для начала августа составляет +24 градуса днем, +15 ночью, для конца — +19 и +10 соответственно. По словам Тищенко, в начале месяца температура воздуха будет ниже нормы на территории Центрального, Приволжского, Северо-Западного (по большей части) и Южного (на севере) федеральных округов.

«Вначале будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — отметил синоптик.

На юге европейской части страны, в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края температурный режим будет соответствовать норме (+25…+30). Между тем в Бурятии, Сибирском федеральном округе, Приморском и Забайкальском краях, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов августовская норма будет превышена.