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Погода в Москве: Москвичи пережили еще одну холодную ночь 

Мослента + ещё 4 28 минут назад
Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»
Ночь на среду, 31 июля, стала самой холодной за текущий месяц в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Так, специалисты зафиксировали на метеостанции ВДНХ 8,3 градуса тепла. Последний раз в Москве такая же температура была в ночь на 4 июня.
Согласно прогнозам синоптиков, 31 июля в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.
До этого самой холодной ночью июля стала предыдущая, 30 июля. Тогда специалисты зафиксировали плюс 9,5 градуса тепла.
Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за резкого похолодания. В свою очередь врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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