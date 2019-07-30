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Погода в Москве: В Москве зафиксировали самую холодную ночь июля 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В ночь на вторник, 30 июля, температура воздуха в районе ВДНХ, где находится базовая метеостанция столицы, опускалась до 9,5 градусов, сообщает метеобюро Москвы и Московской области.
Как ранее сообщал «Ридус», по данным метеорологов, к середине недели столбики термометров днем будут показывать 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.
Это связано с ультраполярным вторжением, отмечают синоптики.
Ранее июльские ночные погодные антирекорды были зафиксированы в 1971 и 1979 годах — плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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