Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на неделе.

«Распространение тропосферной холодной ложбины из Арктики и образующиеся в ней циклоны определят пониженный фон атмосферного давления фактически в течение недели над европейской территорией страны, в том числе, центральный регион будет находиться в этой области. Здесь будут циркулировать прохладные воздушные массы, поэтому держится температура ниже климатической нормы», — рассказала Макарова.

Она отметила, что 30 июля в Москве днём температура достигнет всего лишь +13°С…+15 °С.

По словам Макаровой, вся неделя ожидается такой прохладной, затем специалисты рассчитывают на небольшой прогрев, но он, как добавила синоптик, будет очень медленный.

«Всё равно температура к концу недели даже нормы не достигнет — порядка +15…+20 °С к выходным. Относительно аномалии: в первой половине недели температура отстаёт от нормы примерно на 6-7 °С. Во второй половине недели — примерно на 4-5 °С», — заключила Макарова.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 29 июля, в Москве ожидается прохладная облачная погода без осадков. Температура воздуха составит 14—16 °С.