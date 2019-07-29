Удар стихии: Тулун вновь затапливает

Иркутской области из-за сильных дождей начинает вновь подтапливать Тулун, что расположен у реки Ия. Вода поднялась на 720 см — это на 20 сантиметров выше критического уровня. В районе уже началась эвакуация.

В Тулуне, который находится в Иркутской области, уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на см, сообщает городская администрация.

Уровень воды в реке Ия на 00:00 (19:00 мск) составил 720 см. За два часа вода поднялась на 12 сантиметров.

Критическую отметку уровень воды превысил также в реке Кирей и составил по данным на 22:00 (17:00 мск) 588 см, что на 238 см выше так называемого «порога». Помимо этого, как отмечает РИА «Новости», подъем воды выше критической отметки зафиксировали на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района. : Днем ранее сообщалось, что в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. В результате сильных дождей были подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне — 104 миллиметра, что почти достигает месячной нормы. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — приводит РИА «Новости» слова сообщения местной администрации.

Как сообщили в МЧС, в Тулуне и Тулунском районе объявлена эвакуация жителей. Спасатели увозят местное населения из зон, в которых возможное новое подтопление. Такими зонами являются районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Кроме того, сотрудники МЧС вывозят людей из близлежащих населенных пунктов: Уйгата, Кривуша, Красноозёрского, Красного Октября и Евдокимовского. В эвакуации задействован направленный из Братска вертолет Ми-8.

В то же время в городе функционируют три пункта временного размещения.

Ранее глава Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в дамбе Тулуна срочно засыпали отверстие, которое ранее использовали для отвода воды с затопленных территорий.

Как сообщают гидрометеорологи, из-за осадков на участках Оки, Ии, Уды, Белой, Бирюсы и на малых реках южного Прибайкалья уровень воды может повыситься до критических отметок или превысить их.

Тем временем в Слюдянском районе Иркутской области введен режим ЧС из-за повышения уровня воды и в связи с риском схода селей, передает РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу региона.

«Специальные машины отправились в населенные пункты предупредить об опасности и возможности эвакуации. Пока в районе не объявлена эвакуация», — подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, что не все жители подтопленных районов добровольно эвакуируются. Так, в селе Норск Селемджинского района, в котором всего проживают порядка 300 человек, почти 90 жителей отказались от эвакуации.

Паводок, вызванный муссонными дождями, проходит в этом районе с 21 июля, спустя четыре дня в Амурской области был объявлен режим ЧС.

Метеорологи ранее предупреждали, что из-за быстрого подъема воды возможно подтопление ряда населенных пунктов. Однако, как сообщает правительство Приамурья, это не пугает жителей Норска, которые остаются на чердаках своих домов и живут там вместе с поросятами, собаками и домашней птицей.

По словам губернатора региона Василия Орлова, который ранее прибыл в населенный пункт вместе со спасателями, нежелание людей эвакуироваться создает дополнительные сложности.

«Их приходится снимать с крыш. У нас нет законных оснований силком это делать. Приходиться их уговаривать. Это создает дополнительные проблемы», — отметил глава Приамурья.

В сообщении на сайте местных властей говорится, что с теми, кто остался в селе, а таких 89 человек, остаются спасатели.

Это не первый раз за этот год, когда Иркутская область оказывалась затопленной. В конце июня из-за сильных дождей реки в регионе вышли из своих берегов и затопили девять районов. Так, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. В результате природной аномалии погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ия понимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.