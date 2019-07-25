Аномальную жару в Европе показали из космоса

Испании и Франции. Изображение основано на данных с радиометра Sentinel-3, полученных в четверг, 25 июля. На нем показана температура Земли. Судя по кадру, наиболее сильная жара наблюдается на территории Италии

25 июля на Европу обрушилась новая волна теплого воздуха, которая повысила температуру до рекордных значений. Так, по данным метеорологической службы Германии, в этой стране термометры показали плюс 40,5 градуса по Цельсию. Национальный рекорд тепла зафиксирован также в Нидерландах (41,7 градуса), Бельгии (40,2 градуса) и Франции (40,6 градуса).

Как сообщало агентство Bloomberg, аномально жаркая погода привела к закрытию атомных станций и взвинтила цены на электричество во Франции. В Германии засуха спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек. Это поставило под угрозу некоторые отрасли сельского хозяйства.