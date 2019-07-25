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Аномальную жару в Европе показали из космоса 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ESA
Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса. Снимок опубликован на сайте международной организации.
Изображение основано на данных с радиометра Sentinel-3, полученных в четверг, 25 июля. На нем показана температура Земли. Судя по кадру, наиболее сильная жара наблюдается на территории Италии, Испании и Франции.
25 июля на Европу обрушилась новая волна теплого воздуха, которая повысила температуру до рекордных значений. Так, по данным метеорологической службы Германии, в этой стране термометры показали плюс 40,5 градуса по Цельсию. Национальный рекорд тепла зафиксирован также в Нидерландах (41,7 градуса), Бельгии (40,2 градуса) и Франции (40,6 градуса).
Как сообщало агентство Bloomberg, аномально жаркая погода привела к закрытию атомных станций и взвинтила цены на электричество во Франции. В Германии засуха спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек. Это поставило под угрозу некоторые отрасли сельского хозяйства.
28 июня в ООН предупредили, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а период с 2015-го по 2019 год побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения. Причиной такой погоды стали две области высокого давления над Гренландией и северо-центральной Европой. Они блокируют циклон, который мог бы охладить воздух. В результате возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из пустынь.
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Погода , Наука и техника , ООН , Европейское космическое агентство , Испания , Италия , Франция
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