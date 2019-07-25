Погода в Москве: Москвичам пообещали волну тепла

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Москву придет волна тепла с самой высокой температурой месяца. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в субботу днем температура воздуха в Москве повысится до 26-28 градусов тепла, в Подмосковье — до 23-28 градусов. Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы более чем на три градуса, и это будет самый теплый день июля.

«Погода предоставляет шанс провести эти выходные за городом, на водоемах, температура воды в Москве-реке у Звенигорода 19 градусов, в озерах и водохранилищах — на пару градусов выше», — советуют метеорологи.

Однако уже в воскресенье, 28 июля, в столичный регион начнет вторгаться более холодный воздух. Воздух прогреется всего до 20 градусов, и среднесуточное значение вернется к норме, а в начале следующей недели вновь станет ниже нормы.

Ранее москвичей предупредили об ультраполярном вторжении холодных масс, что случается раз в 50-100 лет. Так, во вторник и среду, 30 и 31 июля, температура ночью понизится до 5-10 градусов, а днем — до 10-15 градусов. Такие холода в последний раз наблюдались в 1971-1979 годах.