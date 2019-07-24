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Глава Гидрометцентра оправдался за несбывшийся прогноз о тёплых днях 

News.ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа.
Год на год не приходится. Если брать весь инструментальный период наблюдений за климатом, а это 140 лет, то действительно, самые теплые дни лета в европейской части России — это 31 июля и 1 августа, — сказал синоптик в беседе с «ФАН».
Он подчеркнул, что каждый год самые теплые дни лета приходятся на разные периоды. При этом Вильфанд выразил надежду, что этим летом россиянам ещё удастся погреться в тёплых лучах Солнца.
Не исключено, что в этом году они нас еще ждут, — резюмировал глава Гидрометцентра.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о резком похолодании в конце июля из-за арктического вторжения в Центральную Россию. Согласно прогнозу, в начале следующей недели температура воздуха в дневное время не поднимется выше 14 градусов, писал News.ru.
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Комментарии1
Погода , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд
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