Улицы Екатеринбурга затопило после мощного ночного дождя

Екатеринбурге ликвидируют последствия сильного дождя, который обрушился на город этой ночью. Многие ливневки уральской столицы не смогли справиться с таким большим потоком воды.

сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»

Горожане сообщают, что на данный момент затопленными остаются несколько улиц. На Шефской работают эвакуаторы, которые достают три автомобиля. На Тверитина уровень воды достиг 30 см. В микрорайоне Компрессорный также лучше не въезжать, особенно легковым автомобилям.

сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»