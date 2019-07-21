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Улицы Екатеринбурга затопило после мощного ночного дождя 

Уральский меридиан + ещё 1 12 часов назад
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
В Екатеринбурге ликвидируют последствия сильного дождя, который обрушился на город этой ночью. Многие ливневки уральской столицы не смогли справиться с таким большим потоком воды.
сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
Горожане сообщают, что на данный момент затопленными остаются несколько улиц. На Шефской работают эвакуаторы, которые достают три автомобиля. На Тверитина уровень воды достиг 30 см. В микрорайоне Компрессорный также лучше не въезжать, особенно легковым автомобилям.
сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
Ситуацию усугубил и прорыв трубы на улице Белинского, который произошел накануне вечером. Напомним, сильная гроза сказалась и на авиарейсах. Из аэропорта Кольцово этой ночью не смогли вылететь шесть самолетов.
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Погода , Общество , Аэропорт Кольцово , Екатеринбург
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