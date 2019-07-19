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Во Франции зафиксировали самую высокую за всю историю страны температуру 

RT на русском + ещё 7 22 минуты назад
Фото: Reuters
Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо отмечавшуюся на территории страны. Об этом сообщает метеорологическая служба Meteo France.
Как отмечается, в городе Верарг столбик термометра 28 июня показал +46 °С.
Ранее в городе Карпантра на юго-востоке Франции была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений: +44,3 °С.
По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели во Франции максимальные температуры достигнут 30—35 °C в северной половине и 35—39 °C на юго-западе и центро-востоке.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в разговоре с URA.RU сказал, что в случае наступления в России периода аномальной жары температура в крупных городах летом зачастую будет превышать 40 °C.
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