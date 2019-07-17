Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда в Москве кончатся сильные дожди

Сильные дожди в Москве пройдут в четверг и пятницу, в выходные дни температура поднимется до 23 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ближайшей ночью и завтра дожди в столичном регионе будут еще значимыми, погода будет еще преимущественно облачной. В последующие дни будет наблюдаться небольшой рост атмосферного давления, при переменной облачности дожди будут уже не такими продолжительными, локальные. В четверг температура будет 20-22 градуса, но будет больше дождей", — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что температурный фон в столице буде меняться мало, поэтому ожидается 20-23 градуса тепла. Ночная температура по региону останется в пределах 10-15 градусов тепла, в Москве плюс 13-15.