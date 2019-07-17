Москвичей призвали готовиться к ненастью

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МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами в Москве 

РИА Новости + ещё 5 36 минут назад
Московские спасатели предупредили, что в ближайший час в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 17 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении на сайте столичного ГУМЧС России.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также напоминают жителям и гостям столицы, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Кроме того, при сильном ветре на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. В столичном главке МЧС России рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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