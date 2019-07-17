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Ученые предсказали катастрофические последствия от глобального потепления в РФ 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Одним из изменений, связанных с изменением климата, может стать замена лиственницы сосной в подавляющем большинстве мест.
Ученые из России заявляют, что страна ощутит на себе серьезные последствия глобального потепления. По их словам, к катастрофе могут привести даже незначительные изменения климата и сопутствующие им перемены.
В Сибирском федеральном университете и Институте леса имени Сукачева СО РАН заявили, что одним из изменений, связанных с глобальным потеплением, станет замена лиственницы сосной в подавляющем большинстве мест.
Сосна может встать на замену лиственнице в лесотундре, северной тайге и горах. Таяние мерзлоты приводит к повышенной влажности почвы, что негативно сказывается на деревьях и меняет их видовой состав, что, в свою очередь, приводит к глобальным катастрофическим последствиям. Статья об этом размещена на портале Agricultural and Forest Meteorology.
Таким образом, по мнению ученых, сибирские леса со временем станут походить на скандинавские, а «испарительная способность» лесов значительно снизится из-за сменившегося состава деревьев.
Приостановить процесс изменения будет непросто. Одним из естественных способов сохранить первоначальные природные установки могли бы стать лесные пожары, так как из-за них ускорился бы процесс минерализации органической массы, но пожары, в свою очередь, критически опасны для всего живого.
Ранее ученые также рассказали, что из-за глобального потепления к 2050 году Москва может стать российским Детройтом — температура в городе в самом жарком месяце повысится на 5,5 градусов, а жители Петербурга почувствуют себя как в болгарской Софии.
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Погода , Наука , Наука и техника , РАН
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