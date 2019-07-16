Погода в Москве: Последствия тропического ливня в Москве показали на видео

На Москву вечером во вторник, 16 июля, обрушился сильный ливень с грозой. Видео с его последствиями опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На роликах видно, как стоки не справляются с потоком воды у станции метро «Смоленская».

Кроме того, горожане засняли, как работает канализация у пассажирской железнодорожной платформы Вешняки.

От дождя пострадали и станции метро. На одном из видео запечатлено, как затапливается станция «Котельники».

По данным синоптиков, ливни могут продлиться до 18 июля. За этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50 процентов месячной нормы осадков. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов держаться подальше от других машин и деревьев и не забывать об ограничениях в работе метрополитена на юго-западе города.